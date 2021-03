Giornata mondiale dell’acqua: il contributo della ricerca CREA per un migliore utilizzo dell’acqua in agricoltura

Per il CREA è intervenuta Alessandra Pesce, dirigente di ricerca , che ha evidenziato gli investimenti sostenuti e gli strumenti messi a disposizione dal più importante ente italiano di ricerca sull’agroalimentare. “Una gestione sempre più sostenibile dell’uso della risorsa irrigua costituisce un presupposto determinante per il raggiungimento di un sistema agricolo resiliente, che abbia a cuore le generazioni future” - ha sottolineato - “Il Crea grazie alle attività portate avanti da anni è in grado di fornire strumenti di conoscenza e risultati di ricerche per innalzare sostanzialmente l’efficienza e la qualità nell’uso dell’acqua. Negli ultimi anni, in particolare, la maggiore disponibilità di investimenti sul settore idrico ha determinato un sempre maggiore coinvolgimento del CREA in tutte le attività di monitoraggio e valutazione, a supporto delle decisioni pubbliche. L’agricoltura digitale e di precisione sono gli ambiti su cui sperimentare per trovare ulteriori e necessarie connessioni per ottimizzare l’uso dell’acqua e l’intera sostenibilità dei processi produttivi.”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK