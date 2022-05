Giornata mondiale delle api, Centinaio: Mipaaf ha avviato un percorso di aiuti per gli apicoltori italiani – VIDEOINTERVISTA

"Sostenibilità non è una parola a caso inserita nel dizionario politico, significa salvaguardare il pianeta e farlo attraverso le api. Queste sono un punto centrale non solo per l'agricoltura e per questo il Mipaaf ha avviato un percorso di aiuto per tutti gli apicoltori e produttori di miele. Abbiamo deciso di stanziare dei finanziamenti: si tratta di 5 milioni di euro per quanto riguarda le calamità naturali, per la prima volta aiuteremo quando ci sarà la necessità. Abbiamo poi stanziato altri 8 milioni di euro per aiutare gli apicoltori e di questi 500mila euro saranno destinati alle api regina italiane. Non dobbiamo dimenticarci infatti che siamo altissimi produttori di miele di qualità e l'obiettivo è di avere una certificazione di prodotto italiano da poter dare ai consumatori e poter esportare nel mondo: vogliamo raccontare la storia delle api italiane che salvano il pianeta".

Così ad AGRICOLAE Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, in occasione della giornata mondiale delle api che si celebra il 20 maggio.