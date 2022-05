Giornata mondiale delle api, Polizzi (Mipaaf): protagoniste nel piano strategico nazionale. Stanziati 7,7 milioni per il settore – VIDEOINTERVISTA

"Celebriamo una giornata dedicata alle api, che hanno trovato un posto da protagonista nel piano strategico nazionale e riprende la riforma approvata lo scorso anno, dunque il settore apistico come settore strategico per la sua valenza valenza dal punto di vista agroambientale e fondamentale per la catena alimentare. L'amministrazione nel corso degli ultimi 2 anni ha dobuto gestire diverse risorse destinate al settore sia provenienti dall'Unione europea che a livello nazionale. Di recente stiamo approvando un decreto che stanzia 7,750 milioni di euro per azioni per la valorizzazione dell'impollinazione e la pratica del nomadismo, quest'ultima particolarmente importante. Sono risorse destinate per migliorare l'associazionismo del settore, che vede una grossa frammentazione. Le associazioni sono un nucleo fondamentale che vanno supportate anche con assistenza tecnica per lavorare nel miglior modo possibile e trarre la maggior remunerazione possibile dalla propria attività".

Così ad AGRICOLAE Luigi Polizzi, direttore generale del Mipaaf, in occasione dell'evento di presentazione Generazione Honey, progetto organizzato da cooperative apistiche aderenti a Confcooperative Fedagripesca e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.