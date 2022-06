Giornata mondiale latte, Centinaio (Mipaaf): Alimento sano e naturale alla base di eccellenze Made in Italy

“La giornata di oggi ci offre l’occasione per ricordare la rilevanza e il ruolo di un alimento sano e alla base di una filiera dall’elevato valore socio economico. Il latte è un alimento importante dal punto di vista nutrizionale, ha molti benefici per il corpo umano e viene consumato in tutto il mondo, oltre a essere un ingrediente fondamentale di eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy come i nostri formaggi a denominazione d’origine”, lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, in occasione del World Milk Day, la Giornata mondiale del latte voluta dalla Fao e che si celebra dal 2001. “Il latte italiano è un alimento oltre che sano anche sicuro, e rispetta standard elevatissimi di sicurezza alimentare. La giornata di oggi diventa così anche un’occasione per difendere questo alimento da fake news o da tentativi di imporre sul mercato prodotti di sintesi alternativi che richiamano nel nome il latte pur non avendo nulla e che vedere con esso e che vorrebbero conquistare i consumatori facendosi forza di una sostenibilità tutta da dimostrare”.