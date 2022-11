Giornata mondiale olivo: il presidente del Consorzio dell’Olio di Calabria IGP a Villacidro (CA) per celebrare il patrimonio dell’olivicoltura del Mediterraneo

Per la Giornata mondiale dell’olivo, che si celebra ogni anno il 26 novembre, il presidente del Consorzio Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP, Massimino Magliocchi, è stato ospite della città di Villacidro, in provincia di Cagliari, dove ha incontrato il presidente dell’Associazione Olivicola della città sarda, Nicola Solinas. Insieme, tra gli ulivi millenari del Parco di San Sisinnio, hanno consegnato al Sindaco di Villacidro, Federico Sollai, un ulivo cultivar Nera di Villacidro che successivamente verrà piantato nel parco comunale.

«Non poteva esserci contesto migliore – spiega il presidente Magliocchi - di quello del Parco di San Sisinnio, con i suoi preziosi esemplari unici, per celebrare questa importante ricorrenza. L’idea di questo gesto simbolico è nata con l’intento di mettere in luce il patrimonio che la coltura dell’olivo rappresenta per la vita socio-economica e culturale di molte regioni del bacino del Mediterraneo. Oltre a essere parte della nostra storia e del nostro paesaggio, l’olivicoltura è in grado di frenare lo spopolamento rurale e contribuire in maniera preponderante all’economia locale di queste regioni. Non dimentichiamo inoltre che l’olio d’oliva, il nostro oro verde, rappresenta l’alimento principe della dieta Mediterranea che, dal 2010, è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall’UNESCO».

La sinergia tra il Consorzio Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP e l’Associazione Olivicola di Villacidro vuole sottolineare l’importanza di fare rete per tutelare la biodiversità delle varietà presenti sul territorio italiano e per valorizzare uno dei prodotti agricoli d’eccellenza che l’Italia propone all’estero, un’autentica ricchezza che si tramanda di generazione in generazione.

La Giornata mondiale dell’olivo, proclamata in occasione della 40ª Conferenza generale dell’UNESCO nel 2019, ci ricorda infine che l’olivo è molto più di un semplice albero, fin dall’antichità, simboleggia infatti i valori di pace, saggezza e speranza.