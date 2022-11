Giornata poveri, Coldiretti: domani sabato 12/11 la spesa sospesa

Per la VI Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco arriva nei mercati contadini di Campagna Amica la Spesa sospesa, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti 100% italiani a favore delle famiglie bisognose. L’iniziativa è promossa dalla Coldiretti in occasione della ricorrenza dedicata alle persone in difficoltà che si celebra il 13 novembre.

L’appuntamento è per tutto il week end nei mercati degli agricoltori lungo la Penisola apartire da Sabato 12 novembre dalle ore 9,30 nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74.

I consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare generi alimentari per i poveri, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica.

Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti “La nuova povertà alimentare in Italia” con i dati aggiornati sugli italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare.