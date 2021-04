Giornata sicurezza sul lavoro, Uila: tutelare salute lavoratrici e lavoratori imperativo non più rinviabile

“Per il secondo anno consecutivo ci troviamo a celebrare la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro nel corso della pandemia, che da più di un anno tiene sospeso il nostro Paese aggravando la situazione di precarietà e incertezza economica e sociale. Oggi più che mai quindi garantire la sicurezza sul lavoro e soprattutto tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo è un imperativo necessario e non più rinviabile.

La Uila è fermamente impegnata a livello istituzionale e territoriale, così come nelle singole aziende, a portare avanti la cultura della sicurezza sia in agricoltura, da sempre tra i settori maggiormente a rischio per la quantità di infortuni denunciati, che nell’industria alimentare, attraverso la contrattazione. In questo senso riteniamo che il nuovo Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzato all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione sui luoghi di lavoro, sottoscritto tra Governo e parti sociali, rappresenti una grande opportunità per tutti i dipendenti e un valore aggiunto per accelerare il contrasto al virus. Il vaccino costituisce, oggi, la principale via d’uscita per contrastare il continuo rialzo dei contagi e proprio per questo, per offrire una maggiore tutela ai lavoratori la Uila si è impegnata a mettere disposizione del servizio sanitario nazionale le sue oltre 1.000 sedi comunali presenti in tutta Italia come possibili siti per la somministrazione del vaccino anti-Covid”.

Lo afferma Raffaella Sette, responsabile Uila per la sicurezza sul lavoro, in occasione della giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro.