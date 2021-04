Giornata Terra. AIC: Tracciare una linea invalicabile su tutela dell’ambiente e della salute

"Questo 51-esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra ci trova ancora più sensibili al tema della difesa del Pianeta e più pronti a fare la nostra parte per dare risposte concrete alle giovani generazioni". Così Giuseppino Santoianni, Presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori, che sottolinea come "la presa di coscienza dei consumatori europei sull'enorme i mpatto ambientale che hanno le loro scelte alimentari è la migliore alleata di imprese agricole piccole e medie che si sono spese da sempre per dare continuità a metodi di produzione tradizionali, rispettosi dei tempi della natura e del lavoro di chi vi è impiegato". Quest'anno la mobilitazione internazionale che coinvolge istituzioni, imprese e organizzazioni della società civile in occasione della Giornata della Terra è decisamente superiore a quella registrata negli anni passati e lascia ben sperare. "Attenzione però a non contrarre l''annuncite', che spinge i soggetti a fare proclami di progetti e riforme di cui però si perdono ben presto le tracce", afferma Santoianni, "la situazione mondiale per quanto riguarda inquinamento e utilizzo scriteriato di risorse è davvero grave, non va bene posticipare le azioni concrete a future scadenze talmente lontane nel tempo che nessuno dei decisori politici odierni ne darà conto all'opinione pubblica. Occorre agire immediatamente tracciando una linea invalicabile per tutte le attività produttive e facendola rispettare". "Ricordiamoci poi che in Europa e in Occidente per troppi abbiamo scelto di essere amplificatori di un modello di consumo e di sfruttamento delle risorse totalmente insostenibile. È dunque il momento di qualche ma culpa pubblico mentre ci apprestiamo a chiedere al resto del Mondo in via di sviluppo di non fare quello che noi abbiamo fatto per decenni", conclude il Presidente dell'AIC.

