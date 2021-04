Giornata Terra, Centinaio (Mipaaf): Dovere di tutti aver cura della Casa della vita

“ll Pianeta è la “casa della vita”. In tutti noi, e nelle istituzioni, è cresciuta la consapevolezza di quanto sia importante preservare l’ambiente e risorse vitali come l’aria, l’acqua, il suolo e il patrimonio delle nostre foreste. Il tema della Giornata mondiale della Terra quest’anno è Restore Our Earth. Ristorare, ripristinare sono parole che sentiamo ogni giorno riferite ai pesanti effetti che ha avuto il Covid-19 sulle nostre esistenze e sulle nostre economie, e oggi più che mai occorre ripristinare il nostro ecosistema e “riparare” i danni che sono stati fatti". Così il sottosegretario del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. "La Transizione ecologica sarà centrale nella fase post pandemia. Sono convinto che la svolta green dell’Italia dipenda molto dai nostri agricoltori, che sono i veri custodi della terra. Le nuove tecnologie serviranno a raggiungere obiettivi come la sostenibilità. Attraverso la digitalizzazione e l’innovazione nelle campagne si potranno ridurre gli sprechi e l’impatto delle emissioni. Ho fatto una proposta che spero si possa realizzare quanto prima: che l’Italia abbia una sua giornata nazionale dell’agricoltura. Sarebbe un bel modo - conclude Centinaio - per ringraziare il settore primario, per il suo indispensabile contributo: per la vita di tutti noi e per la salvaguardia del nostro Pianeta”.

