Giornate in campo, Cai-Sis-IBF. Lelli: Aumenta superficie a seme (+8%) e richiesta di seme certificato (+20%). VIDEOINTERVISTA

“Oggi c’è l’importanza di potersi ritrovare dopo due anni di pandemia, avevamo ridotto gli incontri tecnici ed è bello dunque ritornare assieme. Secondo elemento importante è l’aspetto divulgativo, cioè la possibilità per agricoltori e tecnici di toccare con mano e di vedere in campagna le nuove varietà ed osservare come si comportano nei loro territori, come funzionano e i risultati che possono dare.”

Così ad AGRICOLAE Gianluca Lelli, amministratore delegato Cai-consorzi agrari d’Italia, nel corso delle “Giornate in Campo 2022”, tour tra alcuni degli oltre 30 campi sperimentali gestiti dal gruppo di ricerca Consorzi Agrari d’Italia, Sis-Società Italiana Sementi e Ibf Servizi in giro per l’Italia, conclusesi oggi con l’evento di Poggio Renatico.

“Veniamo da un anno con un incremento importante della superficie a seme, circa +8%, ma soprattutto con aumento del +20% delle richieste di seme certificato. Questo significa un seme buono e di grande qualità, che permette di ottenere delle migliori performance in campo, fondamentale specialmente in un periodo come questo in cui serve produrre tanto, produrre bene e produrre meglio.”