Giovani agricoltori, Frascarelli (Ismea): bene la proposta di legge. Accesso alla terra e al credito le criticità da risolvere

“C’è una diminuzione dei giovani agricoltori, questo è però un fenomeno generalizzato che non riguarda solo l’agricoltura. Il dato italiano dei giovani agricoltori è però preoccupante, in quanto si posiziona al di sotto della media europea.

L’Ue ha sempre prestato attenzione al tema e nella nuova Pac troviamo un obiettivo specifico, destinato all’attirare e sostenere i giovani e nuovi agricoltori.”

Così in Comagri Camera Angelo Frascarelli, presidente Ismea, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”.

“Interventi sono previsti sia nel primo che nel secondo pilastro. Nel primo pilastro c’è un premio sui pagamenti diretti rivolto ai giovani agricoltori. Nel secondo pilastro c’è un intervento totalmente destinato ai giovani.

Ismea gia nella precedente legge aveva un ruolo specifico, non coperto da altre politiche europee e nazionali, ossia l’acquisto dei terreni, il riordino fondiario. Almeno un 60% delle azioni fatte da Ismea dovevano essere rivolte ai giovani. Abbiamo fatto una scelta più coraggiosa, perché il 100% delle azioni di Ismea per l’acquisto di terreni è destinato ai giovani agricoltori. Il primo febbraio di quest’anno abbiamo riaperto il bando destinato ai giovani agricoltori per l’acquisto di terra. Questo è l’unico strumento per l’acquisto di terra e che avviene grazie ad Ismea, perché nelle politiche europee non c’è un tale strumento.

L’accesso alla terra e al credito sono i problemi più importanti per i giovani. Con l’accesso alla terra sta crescendo l’affitto e il 50% dei terreni condotti in Italia avvengono tramite affitto. L’accesso come proprietà è proibitivo e la media nazionale per l’acquisto sfiora i 21mila euro ad ettaro, tra le più alte in Ue.

L’affitto però non risolve tutti i problemi, perché i giovani devono investire per aumentare la produttività. Gli investimenti diventa difficile farli sui terreni in affitto.

Lo strumento di Ismea, che si chiama Generazione Terra, diventa allora centrale. Tramite Ismea cogliamo anche un’altra esigenza, ossia favorire gli investimenti e progetti di sviluppo e consolidamento aziendale. Questo avviene tramite Più Impresa, destinato a giovani imprenditori e imprenditoria femminile.

Altro strumento è Banca delle Terre che contribuisce alla creazione di imprese agricole e prevede l’acquisto di un pagamento rateale del valore fondiario.

La proposta di legge fa delle premesse in cui siamo pienamente d’accordo. Si fornisce una cornice strategica che consente di attuare in Italia tutte le politiche presenti nelle varie istituzioni, dando quindi una migliore organizzazione di tutti gli strumenti a sostegno e di indirizzo delle risorse.

Nella proposta di legge c’è la necessità di una corretta e condivisa definizione di giovane agricoltore. Tali sono fino al compimento del 41esimo anno di età, su questo occorre chiarire in modo univoco.

Ci sono poi i giovani agricoltori e i giovani agricoltori di primo insediamento. È una distinzione che occorre fare, con delle chiare definizioni.

Per ciò che riguarda il fondo di insediamento per primo insediamento giovani agricoltori, apprezziamo la dotazione finanziaria, però dovrebbe essere reso più coerente con tutti gli strumenti, in particolare con Generazione Terra di Ismea.

In merito alla costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura, si tratta di uno strumento importante. Lo scambio di esperienze, a cui l’Osservatorio può contribuire in maniera centrale, è fondamentale. Per i giovani il capitale e i finanziamenti sono importanti ma spesso hanno la necessità di poter carpire le idee da altri imprenditori.

In questo momento più che i capitali occorrono idee imprenditoriali.”