100 anni fa nasceva Giovanni Marcora. Giansanti: un ministro dell’agricoltura visionario e concreto

Su Avvenire in edicola oggi il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ricorda a cent’anni dalla sua nascita, Giovanni Marcora, ministro dell’agricoltura tra il 1974

e il 1980. Un grande uomo politico, scrive Giansanti, che “riuscì a fondere al meglio la sua capacità di entrare nel vivo dei problemi con un ardente spirito di innovatore, imprimendo un segno indelebile nella storia dell'agricoltura italiana”. Marcora, infatti,

“lavorò intensamente per una politica agricola rinnovata e moderna, rinunciando a logiche di assistenzialismo protezionistico, rilanciando il ruolo del settore primario nel contesto economico nazionale. Proprio quando l'agricoltura attraversava una fase di

profonde trasformazioni, superando lo storico sistema di prossimità caratterizzato da una prevalente sussistenza e con imprese sempre più meccanizzate, Marcora elaborò una pianificazione di lungo periodo per l'agricoltura con la celebre "Legge Quadrifoglio"

del 1977, dando risposta alle esigenze di un comparto agricolo in profondo mutamento”. Il presidente di Confagricoltura sottolinea come la sua proposta per un nuovo ruolo dell'agricoltura nel contesto economico nazionale sia profondamente attuale ancora oggi.

“Come Ministro dell'agricoltura Marcora lavorò intensamente per una politica agricola rinnovata e moderna, rinunciando a logiche di assistenzialismo protezionistico, rilanciando il ruolo del settore primario nel contesto economico nazionale”. Vennero posti

alcuni obiettivi di lungo termine ancora strettamente attuali: il riequilibrio della bilancia alimentare-agricola, il miglioramento dei redditi e delle condizioni di lavoro degli agricoltori, nonché la garanzia di approvvigionamento ai consumatori a prezzi

equi. L’augurio di Giansanti è quello che l’Italia “si doti di nuovo di un piano per l’agricoltura italiana lungimirante, innovativo e concreto”.