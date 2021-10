Gli eurodeputati della commissione Agricoltura in Trentino – Alto Adige/Südtirol (3-5 novembre 2021) 

Una delegazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, guidata dall'on. Norbert LINS (PPE, DE), visiterà il Trentino e l’Alto Adige/Südtirol dal 3 al 5 novembre 2021.

Durante la loro prima missione dopo l'epidemia di COVID-19, gli eurodeputati della commissione Agricoltura visiteranno aziende produttrici di mele, istituti di gestione forestale, un centro di ricerca e aziende agricole per discutere con i produttori locali e i ricercatori su come i programmi di sviluppo rurale, la gestione sostenibile delle foreste alpine e l'adattamento ai cambiamenti climatici, di mercato e politici possano avere risvolti pratici sulla regione.

Prima della missione l’on. Norbert Lins, Presidente della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale, ha dichiarato: "La visita in Trentino e in Alto Adige/Südtirol permetterà ai deputati di testimoniare in prima persona i molti aspetti diversi della produzione in una regione alpina e di verificare l'attenzione per i dettagli che viene utilizzata per ottenere il cibo prodotto, come si dice oggi, dall’azienda alla tavola, in un approccio 'Farm to Fork'.

La missione darà anche ai parlamentari l'opportunità di valutare la gestione sostenibile delle foreste alpine, i vari tipi di programmi di sviluppo rurale e i progressi nell’importante settore biologico. Queste visite sul campo sono fondamentali per il lavoro della nostra commissione. Non vedo l'ora di scoprire dagli operatori sul territorio quali lezioni hanno imparato in materia di cambiamento climatico, di trasformazioni del mercato e, più in generale, come gli stravolgimenti politici attuali hanno influenzato il loro lavoro."

L’onorevole Lins sarà affiancato da altri nove eurodeputati: Daniel Buda (PPE, RO), Dan-Ştefan Motreanu (PPE, RO), Michaela Šojdrová (PPE, CZ), Herbert Dorfmann (PPE, IT), Maria Noichl (S&D, DE), Juozas Olekas (S&D, LT), Paolo De Castro (S&D, IT), Mara Bizzotto (ID, IT), Mazaly Aguilar (ECR, ES).

Una conferenza stampa si svolgerà alle ore 10.45 di giovedì 4 novembre presso la sede VOG, Via Alfred Nobel, 1, 39055 Laives (BZ).