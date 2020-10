Gma, Vino: canna da zucchero sostenibile per i tappi a impatto zero

“Coltivare, nutrire, preservare. Insieme”. È questo il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione 2020 e Vinventions partecipa concretamente alle celebrazioni, rendendo più sostenibile la produzione di vino.

A partire dalla materia prima utilizzata per la produzione della prima linea di tappi al mondo a zero emissioni di anidride carbonica realizzato con biopolimeri, la Nomacorc Green Line. I tappi sono derivati dalla canna da zucchero coltivata in Brasile in maniera etica e responsabile. Braskem, partner di Vinventions per la materia prima, ha sviluppato un Codice deontologico per i coltivatori di canna da zucchero. Essi devono rispettare diversi impegni fondamentali in termini di buone prassi operative come il rispetto della biodiversità, buone pratiche ambientali, rispetto dei diritti umani e del lavoro, e disponibilità di informazioni sull'analisi del ciclo di vita del prodotto. Questo Codice deontologico è stato sviluppato in collaborazione con la società Proforest, un'azienda riconosciuta a livello internazionale e specializzata in sistemi di gestione sostenibile delle risorse naturali.

“Il nostro fornitore Braskem – dichiara Antonino La Placa, nuovo direttore commerciale Italia di Vinventions - garantisce che la canna da zucchero è coltivata in terreni non sufficientemente fertili per essere destinati ad altre colture alimentari. La coltivazione della canna da zucchero e la restituzione al terreno dei residui delle coltivazioni precedenti tramite aratura ne favorisce il risanamento. Per questo i produttori di canna da zucchero spostano le colture da un appezzamento ad un altro al fine di rigenerare i terreni agricoli impoveriti. I nostri tappi Green line aiutano la rigenerazione del Pianeta a 360 gradi visto che impieghiamo pochissima acqua nella produzione e che assicuriamo che i vini non abbiano difetti per evitare lo spreco alimentare. Tutte le caratteristiche dei nostri tappi sono studiate per ottimizzare la qualità del vino ed evitare gli sprechi: zero TCA, ingresso costante e controllato di ossigeno, affidabilità di imbottigliamento per ottimizzare la qualità del vino nel suo complesso. Negli ultimi 15 anni abbiamo prevenuto che più di 300 milioni di bottiglie di vino venissero sprecate per difetto di tappo grazie alle prestazioni uniformi delle nostre chiusure. Siamo orgogliosi di poter mostrare i nostri risultati nella Giornata mondiale dell’alimentazione”.