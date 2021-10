Gnt, Patuanelli: Legislatore in ritardo, far sì che nostro paese arrivi a soluzioni in tempi più rapidi possibili

“Sono convintamente e intimamente a favore di un percorso che separa ciò che è Ogm dalle Nuove tecniche di genome editing”, che possono dare un “vantaggio alle nostre capacità produttive”. “Su questo fronte in tutte le occasioni di confronto ho manifestato la posizione de nostro paese. Purtroppo il legislatore è in ritardo rispetto all’evoluzione tecnologica, le cose sono profondamente cambiate e il legislatore deve tenerne conto”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli rispondendo in question time alla Camera ad una interrogazione presentata da Raffale Nevi di Forza Italia sulle Nge. Patuanelli ha aggiunto che la questione riguarda i “Colegislatori europei ma faremo tutto quello che c’è da fare nel nostro paese per permettere che questo percorso si sviluppi in tempi più rapidi possibili per risolvere le molteplici problematiche del settore. Sarà mia cura – ha concluso – informare il Parlamento sull’andamento del dibattito europeo per proposte soluzioni nazionali che potremmo proporre”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK