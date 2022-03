Google-Alleanza Cooperative, Gardini: Accompagnare transizione digitale per correggere disuguaglianze a dare maggiori opportunità a imprese e territori

“Siamo convinti insieme a Google di vincere questa sfida molto interessante per il paese e per le nostre imprese. Con il covid si sono create molte fratture sociali tra ceti scoiali e territori ed il rischio della digitalizzazione e della transizione digitale è quello di creare ulteriori fratture se non saremo in grado di accompagnarle.”

Così Maurizio Gardini, presidente Alleanza delle Cooperative Italiane nel corso di “Cooperazione digitale” la presentazione del progetto Google – Alleanza delle Cooperative. Un progetto per supportare la digitalizzazione delle imprese cooperative e no profit italiane.

“Dovremo essere capaci di far arrivare la rete in tutte le parti del territorio, anche quelle più remote che sono comunque un avamposto sociale. Poi c’è il tema dell’alfabetizzazione digitale che deve essere un diritto di tutti, perché oggi chi non raccoglie la sfida della digitalizzazione è un cittadino con minori opportunità. È dunque un dovere del paese far crescere questa opportunità e noi ci sentiamo questa responsabilità perché come cooperative vogliamo eliminare le fragilità, dare un diritto di cittadinanza e correggere le disuguaglianze. È un grande atto di responsabilità che vogliamo assolvere nel modo migliore” prosegue Gardini.

“Abbiamo fatto scelta di accompagnare in questo percorso le piccole e piccolissime cooperative, spesso ubicate nelle città più lontane dalle grandi direttrici metropolitane ma che spesso sono avamposti di eccellenze e legalità.”