Governo, accordo sui vicepresidenti: al Senato Centinaio e Gasparri, alla Camera Mulè e Rampelli. Per FdI Mipaaf conteso tra La Pietra, Berutti e De Carlo

Accordo sui vicepresidenti nel centrodestra, al Senato Centinaio e Gasparri. Alla Camera Mulè e Rampelli.

Nel frattempo in FdI si cerca il nome per il Mipaaf tra Patrizio La Pietra, Roberto Berutti e Luca De Carlo. In pista anche Marco Cerreto, funzionario Mipaaf dell'ufficio Internazionalizzazione e candidato eletto in quota Fratelli d'Italia. Potrebbe essere una figura strategica nel caso in cui il Mipaaf dovesse assorbire le deleghe - come annunciato in campagna elettorale - del commercio estero e dell'internazionalizzazione. Ma non si esclude anche la Santanché.

Questo rischia di tradursi in un pericoloso autogol per il celere svolgersi delle attività fino al loro compimento: La Lega infatti è molto forte, a livello regionale, per quanto riguarda i temi agricoli. Fratelli d'Italia è invece al primo posto per gli assessori al Turismo. Nominare ministri switchati, dando alla Lega il Turismo e a Fratelli d'Italia l'agricoltura, depotenzierebbe, nei fatti, l'azione politica di entrambi i dicasteri e di conseguenza dei partiti politici che ne prendono la guida.

Nel caso in cui - come sembrerebbe stia accadendo - il Mipaaf vada a Fdi e il Turismo (forse) al Carroccio, la strategia politica del titolare del Turismo potrebbe infatti arenarsi in sede di Conferenza delle regioni con gli assessori di Fratelli d'Italia; stessa cosa potrebbe accadere per il titolare del Mipaaf quando i provvedimenti avranno a che fare con il vaglio degli assessori della Lega.

Questa eventuale empasse si inserisce in un contesto di altre 'ipoteche' politiche. Se la Meloni ha ipotecato eventuali voti contrari alle decisioni prese da Palazzo Chigi e che passano per il Mef mettendo il numero due della Lega Giancarlo Giorgetti alla guida del ministero dell'Economia, Forza Italia ha ipotecato le strategie politiche di Fratelli d'Italia alla Camera con Alessandro Cattaneo capogruppo e al Senato, dove i numeri ballano di più, con Licia Ronzulli capogruppo. E Piantedosi, prefetto di Roma e già capo di gabinetto di Salvini, all'Interno che - come si diceva ai tempi della Democrazia Cristiana - vale il 3 per cento dell'elettorato (con i suoi oltre 300mila dipendenti).