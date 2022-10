Governo, AIC: buon lavoro a Lollobrigida, rafforzare agroalimentare 

“Buon lavoro alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire questo ruolo in Italia, e alla sua squadra di Governo che è chiamata a rispondere a sfide difficili per l’intero Sistema Paese. Come AIC un augurio speciale va al neo ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida”, - dichiara il Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori Giuseppino Santoianni, - “Occorre affrontare da subito il problema dell’energia che schiaccia le aziende agroalimentari con ripercussioni su tutta la filiera”. “Allo stesso tempo” - continua Santoianni - “bisogna orientare le politiche italiane ed europee a scelte sostenibili di lungo periodo che non ci facciano dipendere dai combustibili fossili e dai fertilizzanti di importazione. È quello che ci chiedono le piccole e medie imprese che rappresentiamo”. “In Europa l’Italia ha l’autorevolezza non solo di spiegare perché misure come il Nutriscore non vanno bene, ma anche di fare proposte alternative intorno alle quali creare consenso. Noi siamo pronti a fare la nostra parte in questo impegno che per portare frutti non può che essere collettivo”, conclude il Presidente dell’AIC.