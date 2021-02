Governo, Anbi augura buon lavoro e auspica che territorio e gestione efficiente delle acque siano tra le priorita’ della sua azione

“Proprio per le competenze attribuite –prosegue il Presidente di ANBI - è a loro che in primis mi rivolgo per porre rimedio ad un vulnus presente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , già segnalato in audizione alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Sono state, infatti, cancellate le risorse pari a 1 miliardo di euro, destinate alla forestazione soprattutto delle aree pedecollinari e dimezzate a 500 milioni di euro, quelle destinate alla digitalizzazione ed al monitoraggio delle reti idriche. Pur comprendendo le esigenze complessive in questo difficile momento, ci è difficile capire tale scelta, sia perché gli obbiettivi indicati sono strategici rispetto al Green New Deal, sia perché priva della visione di futuro, che la crisi climatica impone. Gli interventi di forestazione, infatti, abbinano funzioni ambientali e di prevenzione idrogeologica in un Paese, che mediamente spende 3 miliardi e mezzo di euro l’anno per riparare i danni provocati da calamità naturali; allo stesso modo – conclude Vincenzi - investire sulla digitalizzazione delle reti idriche, permetterà di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua, migliorandone l’efficienza.”

