Governo: Centinaio (Lega), surreale Ciampolillo che vuole Ministero Agricoltura

Dopo l'indegno mercato delle vacche messo in atto da Conte e andato in scena ieri al Senato, oggi c'è già chi vorrebbe passare all'incasso per accaparrarsi poltrone e incarichi. Sentire infatti Lello Ciampolillo dichiarare di voler fare il Ministro dell'Agricoltura nonostante le sue farneticanti teorie sulla Xylella, che a detta sua si cura *col sapone e le onde elettromagnetiche*, è una cosa surreale. Ecco chi sostiene Conte in Senato: una maggioranza raccogliticcia e composta da simili soggetti. *Prima se ne vanno, meglio è per il Paese e per settori produttivi fondamentali come l'Agricoltura".*

