Governo, Coldiretti, 1/3 aziende taglia raccolti, bene sostegni

Con una azienda agricola su tre (32%) che è costretta a tagliare i raccolti in un momento in cui è necessario garantire le forniture alimentari al Paese è importante intervenire per sostenere di imprese agricole e allevamenti. E’ quanto afferma Ettore Prandini, il Presidente della Coldiretti che ha presentato il piano anticrisi per l’agricoltura e la pesca al Governo in riferimento al Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'impatto della guerra in Ucraina . Si tratta di misure – sottolinea la Coldiretti - per garantire la liquidità necessaria alla sopravvivenza delle aziende con la rinegoziazione dei mutui, la riduzione dei costi del lavoro ed energetici con il credito di imposta ma anche di aiuti diretti per 35 milioni di euro alle filiere piu’ in sofferenza come richiesto nel piano “salva campagne” della Coldiretti.