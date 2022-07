Governo, Confeuro: esecutivo uscente non dimentichi l’agricoltura. Siccità, agrivoltaico e sostegni le priorità

Nei due delicati mesi che condurranno il Paese alle elezioni, il Governo uscente deve selezionare con attenzione le misure più urgenti per i singoli settori - dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Non potendo più effettuare scelte di natura politica, l'esecutivo Draghi è chiamato ad amministrare gli affari correnti di sua competenza scegliendo nel modo migliore le priorità.

La campagna elettorale è destinata a svolgersi in uno dei periodi più delicati della storia repubblicana - continua Tiso. Alcuni provvedimenti essenziali per l'agricoltura rischiano così un pericoloso stop. Più in particolare, sono da considerarsi strategici lo stato di emergenza per la siccità, con l'obiettivo di rispondere al più presto alla crisi idrica, e il bando del Pnrr per l'agrivoltaico, giunto ormai ai passaggi finali.