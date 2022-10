Governo, ecco la lista uscita da vertice Centro Destra. Ma giochi ancora aperti su chi la spunterà sul Mipaaf: Meloni o Salvini

Passi avanti per il governo. AGRICOLAE pubblica di seguito la lista dei nomi così come è uscita dal vertice del Centrodestra di ieri. In ballo ancora il ministero delle Politiche agricole e il ministero del Turismo, entrambi rappresentativi dell'economia reale e per i quali è previsto un incontro nel pomeriggio di oggi tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

I nomi in pole sono Gian Marco Centinaio e Daniela Santanche nel caso in cui il Mipaaf dovesse andare in quota Lega e il Turismo - non presente nella lista proveniente dal lato Forza Italia - a Fratelli d'Italia. Ma i giochi sembrano essere ancora aperti. Si vedrà chi sarà a cedere sul Mipaaf: il numero uno del Carroccio o la leader di Fratelli d'Italia.

Di seguito Agricolae pubblica la formazione del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni

Presidente del Consiglio: Giorgia Meloni

Vice presidente del Consiglio: Antonio Tajani

Vice presidente del Consiglio: Matteo Salvini

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giovanbattista Fazzolari

Ministero degli Esteri: Antonio Tajani

Ministero dell’Interno: Matteo Piantedosi

Ministero della Giustizia: Carlo Nordio

Ministero della Difesa: Adolfo Urso

Ministero dell’Economia: Giancarlo Giorgetti

Ministero dello Sviluppo Economico: Guido Crosetto

Ministero del Lavoro: Marina Calderone

Ministero delle Infrastrutture: Matteo Salvini

Ministero della Sanità: Francesco Rocca

Ministero dell’Istruzione: Giuseppe Valditara

Ministero dell’Università: Anna Maria Bernini

Ministero dei Beni Culturali: Giordano Bruno Guerri

Ministero dell’Agricoltura: Gianmarco Centinaio

Ministero degli Affari Europei: Raffaele Fitto

Ministero del Sud: Nello Musumeci

Ministero della Pubblica Amministrazione: Deborah Bergamini

Ministero dell’Innovazione Tecnologica: Barachini

Ministero degli Affari Regionali: Roberto Calderoli

Ministero della Disabilità: Simona Baldassare

Ministero delle Riforme: Maria Elisabetta Casellati

Ministero della Gioventù e dello Sport: Chiara Colosimo