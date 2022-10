Governo, Gardini (Alleanza Cooperative) “Ora tutte le risorse disponibili per contrastare caro energia e inflazione. Si rischia crisi senza precedenti”

“Auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni, primo premier donna della Repubblica”. Lo dice Maurizio Gardini presidente di Alleanza Cooperative anche a nome dei copresidenti Mauro Lusetti e Giovanni Schiavone.

“Caro energia e inflazione sono i problemi su cui il paese si aspetta dal nuovo esecutivo interventi tempestivi ed efficaci senza i quali rischiamo di trovarci in una crisi che non avrebbe precedenti nella storia della Repubblica: centinaia di migliaia di imprese costrette a chiudere, milioni di famiglie spinte verso il baratro della povertà. Su questi temi occorre intervenire con risolutezza, tutte le risorse disponibili e le energie del nuovo governo devono essere prioritariamente indirizzate su questi due fronti. Alle altre pur urgenti questioni penseremo subito dopo aver scongiurato il pericolo di mandare in frantumi la nostra economia e creare tensioni sociali difficilmente arginabili”“Siamo pronti e disponibili a un confronto e a un dialogo costruttivo, leale, per far conoscere le proposte della cooperazione e per cercare insieme alle altre forze sociali di trovare soluzioni che permettano all’Italia di superare le difficoltà del momento. È tempo di superare le divisioni e lavorare insieme per un obiettivo imprescindibile: il bene comune del Paese”.