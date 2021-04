Governo, Gasparri: da FI sostegno a Draghi dopo nefasti grillini. Con Conte e Casalino Ue ci avrebbe preso a schiaffi

“Tutto si deve esaminare e molto si deve chiarire. In molti settori Forza Italia chiederà precise garanzie. Sul lavoro, sulle imprese, sulla proroga del 110% per l'edilizia che è stato già un obiettivo raggiunto per la determinazione di Forza Italia. Ma una cosa è chiara. Se invece di una persona autorevole e con ottime relazioni come Draghi, a Palazzo Chigi ci fossero stati i ridicoli Conte e Casalino, in Europa ci avrebbero preso a schiaffi. Draghi ha l’autorevolezza per farsi ascoltare. Grillo cosa avrebbe fatto? Un video da psicoclown? Forza Italia ha la determinazione per essere decisiva in questi passaggi e in quelli che verranno. Avere archiviato il nefasto governo a guida grillina è stato un grande beneficio per l'Italia. Sosterremo l'azione di Draghi nell'interesse dell'Italia. Metteremo all’angolo gli ultimi grillini. E saremo decisi a tutela di imprese e professioni, evitando che il sostegno dell'Europa, che si inginocchia davanti ad Amazon e perseguita piccole imprese, diventi un'ingerenza. Draghi ha fatto bene a mettere a posto la von der Leyen, che non può dare lezioni, soprattutto dopo il suo clamoroso flop in materia di contratti sui vaccini”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri membro del Consiglio di Presidenza di Forza Italia

