Governo, L’Abbate (Ipf): Agenda Draghi non cadrà nella polvere

La bandiera di Mario Draghi non cadrà nella polvere. Ci appelliamo agli italiani che lavorano e che lottano ogni giorno perché si uniscano contro questo colpo di Palazzo, organizzato da Giuseppe Conte e dal suo partito per tornaconto personale e sostenuto da Salvini e dai sovranisti della Lega. L'Italia deve rimanere in Occidente ed in Europa, deve riformarsi e ritornare a crescere. Questo anno e mezzo di Governo Draghi ci hanno insegnato che si può governare pragmaticamente con serietà e nel solo interesse degli italiani. Non sono mancati errori anche da parte nostra nel passato e sentiamo la nostra parte di responsabilità della difficile situazione in cui si trova il Paese ma abbiamo appreso la lezione: ora è giunto il momento di rispondere. Riprendere in mano la bandiera riformatrice e pragmatica di Mario Draghi e continuare a lavorare per proteggere l'Italia dalle mire di Putin e dei suoi alleati interni per imporre nello scenario politico una Agenda che metta al primo posto il futuro del Paese”. Lo dichiara il deputato Giuseppe L’Abbate, responsabile del manifesto politico di ‘Insieme per il Futuro’.