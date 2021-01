Governo, Lega: Agricoltura a Ciampolillo? Serve prontezza, non Var

"Solo grazie al mercato delle vacche messo in piedi da Conte poteva accadere che uno come Lello Ciampolillo, convinto di poter curare la Xylella con sapone e onde elettromagnetiche e che addirittura trasferì la sua residenza su un albero infetto pur di non farlo abbattere, si sentisse autorizzato a pensare di poter fare il Ministro dell'Agricoltura. Per lavorare a supporto del mondo agricolo occorrono non solo programmazione ma soprattutto la capacità di assumere decisioni in tempi rapidi, prontezza che di certo non può essere garantita da un soggetto che ha avuto bisogno addirittura del Var al Senato per riuscire a votare. L'Italia e l'Agricoltura meritano di meglio, non certo voltagabbana, complottisti e ritardatari dalle teorie negazioniste".

