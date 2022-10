Governo, Meloni chiede il Mipaaf ma Salvini non cede. E’ impasse su agricoltura. Alla Camera in bilico Molinari mentre prende quota Giorgetti, fuori da Esecutivo. Resta nodo Ronzulli

Le grandi manovre per la formazione del governo sembrano essere alle battute finali. A partire dalle elezioni del presidente di Camera e Senato. La quadra è stata trovata su Ignazio La Russa come seconda carica dello Stato, mentre cresce l'incertezza per Riccardo Molinari, già capogruppo Camera della Lega, che fino alle prime ore del mattino tutti davano alla guida di Montecitorio. Potrebbe rientrare il nome di Giancarlo Giorgetti che da quanto apprende AGRICOLAE non dovrebbe far parte della squadra di governo.

Sempre da quanto si apprende sembrerebbe che Giorgia Meloni abbia chiesto il ministero delle Politiche agricole per Fratelli d'Italia, ma che Salvini non ceda e non sia intenzionato a fare nessun passo indietro su questo dicastero.

Tra le sue fila la Lega può contare su Gian marco Centinaio, già ministro delle Politiche agricole e sottosegretario, Giorgio Maria Bergesio, già capogruppo Comagri Senato, o lo stesso Salvini.

Fratelli d'Italia può contare su Luca De Carlo, già responsabile nazionale Agricoltura, Maria Cristina Caretta, già capogruppo in Comagri Camera, Marco Cerreto, neoeletto proveniente dal Mipaaf o Raffaele Fitto, già ministro degli Affari regionali nel governo Berlusconi 2008-2011, Giacomo La Pietra già capogruppo Comagri Senato.

In questo contesto il dibattito interno alla Lega dovrebbe chiudersi entro la giornata di oggi, sembra che quello degli azzurri debba durare ancora del tempo a causa del nodo Ronzulli sul quale Silvio Berlusconi non è intenzionato a cedere di un centimetro.