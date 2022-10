Governo, Nevi: Bene Meloni e bene Sovranità alimentare con Lollobrigida. Forza Italia sarà al suo fianco

"Complimenti alla presidente Meloni per il suo intervento con il quale fa una sintesi mirabile delle idee, dei valori dei programmi e della spinta ideale del Centro destra dal 1994 ad oggi e questo è il segno che c'è una grande unità di intenti di questa comunità politica. Come rappresentante del settore Agricoltura di Forza Italia di fare un plauso per la scelta di cambiare nome al ministero delle Politiche agricole in ministero della Sovranità alimentare e credo che segni la strategicità del cibo al pari di altri settori".

Così alla Camera il rappresentante del settore Agricoltura di Forza Italia Raffaele Nevi nel corso del voto di fiducia a Giorgia Meloni.

"Abbiamo visto che nei momenti di crisi il settore agricolo diventa un elemento essenziale su cui occorre investire le risorse, non a caso si chiama produzione Primaria e non a caso i francesi sono stati sempre in prima fila assieme al nostro Tajani a combattere nelle sedi europee per salvaguardare la produzione agricola", prosegue.

"Grazie anche per aver messo un esponente di primo piano come il ministro Lollobrigida. Complimenti anche per la visione dell'Europa. Giusto rivendicare che dobbiamo essere più orgogliosi della nostra storia e delle nostre radici che hanno forgiato l'Unione europea. Bisogna lavorare per tutelare le imprese in Ue. Per questo ci siamo sempre battuti per vincere una battaglia culturale che riguarda il settore agricolo e coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica", continua ancora Nevi.

"Non possiamo distruggere il nostro patrimonio di imprese. Per quanto riguarda il settore agricolo in Ue ci sarà molto da fare a contrasto delle minacce cui è sottoposto. Dai cambiamenti climatici alla fauna selvatica fino all'italian sounding. Siamo arrivati a 100 miliardi di euro di imitazioni del nostro made in Italy". Dobbiamo anche salvaguardare le nostre aziende rispetto alle crisi geopolitiche e alle ideologie salutistiche che hanno concepito il Nutriscore e hanno generato gli attacchi alla zootecnia, al vino e promuovono il cibo sintetico. Ricordiamo che sviluppare l'agroalimentare significa evitare lo spopolamento delle aree interne e montane e tutelare l'occupazione. Il settore agricolo occupa - conclude - oltre un milione di lavoratori. Forza Italia sarà al suo fianco".