Governo, Patuanelli: arrivi a scadenza naturale. Sul tavolo PNRR e contrasto pandemia

Il retroscena con tanto di virgolettati pubblicato oggi da “Il Giornale” è privo di qualsiasi fondamento. Le parole che vengono riportate nell’articolo non sono mai state pronunciate.

La linea del Ministro Patuanelli è esplicitata nell’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Quella è l’unica versione corretta, tutto il resto è pure invenzione scritta sotto dettatura.

Così lo staff di Patuanelli che rilancia l'Intervista al Corriere della Sera:

Ministro Patuanelli, siete insoddisfatti di come stanno andando le cose nella maggioranza?

Faccio una premessa: questa legislatura deve arrivare alla scadenza naturale, per diverse ragioni che vanno dalla messa a terra del Pnrr al contrasto alla pandemia. Ciò detto, questo obiettivo non si raggiunge se le forze politiche singolarmente o a sottoinsiemi (Lega, Fi e Iv per fare esempi) antepongono interessi egoistici a quelli collettivi. In questi giorni è successo questo, con scambi di cortesie tra Iv e il centrodestra, con il coinvolgimento anche del Pd. Così non si va da nessuna parte.

Ormai siete allo scontro continuo con Renzi

Tutt’altro, il solo programma politico di Renzi è quello di distruggere il M5S. Il problema non è lui, ma l’idea che possa esistere un campo largo di forze politiche che vanno da Bersani allo stesso Renzi, passando per il M5S, senza capire che non è realizzabile. Io capisco che Iv ha influenza su molti eletti del Pd, ma è davvero miope non capire che Renzi userà l’occasione del governo Draghi, l’ultima che ha, per spostare l’asse progressista su posizioni sempre più vicine al centrodestra. Il referendum per abolire il reddito di cittadinanza è solo un assaggio. Non è un problema del M5S, ma di dare al Paese una proposta politica nuova, concreta e coerente: l’abbiamo vista tutti la percentuale di astensionismo dell’ultima tornata elettorale. Serve maggiore chiarezza da parte di tutti.

E' capodelegazione: come mai sulle nomine Rai non è stato coinvolto?

Le nomine dei direttori dei Tg non spettano al governo. O sbaglio?

Conte vuole vedere Draghi...

A mio avviso serve un chiarimento politico dopo l’episodio che conosciamo. In merito alla legge di Bilancio, non possiamo negare di aver ottenuto molto. Ci sono grandi risorse sulle nostre misure. Mancano però alcuni tasselli per noi fondamentali in cui serve maggiore chiarezza: se non si vuole estendere il Superbonus alle unifamiliari lo si dica senza indugi e ci si assuma la responsabilità della scelta, così che i cittadini sappiano chiaramente chi ha depotenziato la misura; se non si vuole implementare la cessione del credito d’imposta legato al 4.0 lo stesso, si vada davanti alle imprese e si spieghino i motivi. Non può essere il M5S ad assumersi le responsabilità di queste scelte che, secondo noi, sono sbagliate.

Sulla manovra siete disposti a correre il rischio dell'esercizio provvisorio?

Assolutamente no, l’esercizio provvisorio è un’ipotesi da non prendere nemmeno lontanamente in considerazione, questa legislatura deve arrivare al termine naturale. Bisogna però che tutti si ricordino che il M5S è la prima forza politica in Parlamento. Tutto qui.

Siete delusi dall'atteggiamento del Pd sul caso Rai?

Non si tratta di delusione, si tratta solo di capire come vogliamo arrivare alle prossime Politiche. Se vogliamo ragionare come coalizione lo si fa sempre e con chiarezza, senza nostalgie per il passato. Ci si supporta in aula tra gruppi, nel governo e nell’atteggiamento generale.

Ora i dem stanno difendendo la scelta di Errani come relatore

Errani è persona di altissimo profilo, posso dire che ho con lui un rapporto splendido ed è uno dei colleghi che più stimo per correttezza capacità e impegno. Ma il problema non è certo il nome di Vasco. Il problema è il metodo, anche in questo caso.

L'aut aut sulle presenze nei programmi Rai ha fatto infuriare parte dle gruppo m5s

Giuseppe Conte è il presidente del M5S e a lui spettano molte scelte. Ciononostante in questa fase tutte le decisioni passano dal coinvolgimento dei capigruppo e delle commissioni competenti. Anche in questo frangente è stato così. Sento a volte parlare di stop ai caminetti e di maggiore collegialità, dimenticando che finalmente abbiamo uno statuto con una organizzazione collegiale che prima non c’era. L’epoca dei caminetti era quella di prima.

Non è stata troppo impulsiva la scelta?

La politica è fatta di scelte. Chi parla di impulsività forse non ha capito ciò che è successo.

Conte ha difeso Mario Turco, ma il vicepresidente non poteva fare di più?

Turco è stato chiamato a Palazzo Chigi, immagino su suggerimento di qualcuno, e correttamente ci è andato. Non è stato convocato per una discussione, ma per una comunicazione.

C'è chi vede Di Maio come una minaccia per il M5S.

Questa tarantella squisitamente mediatica va avanti da tre anni. Non se ne può più.

I silenzio pubblico di Grillo continua a pesare

Grillo è in costante contatto con Conte, non è una novità che Beppe alterni lunghi silenzi a uscite mediatiche esplosive. È il suo stile ed è il garante del M5S. Non ci vedo nulla di nuovo o di strano.

Tra poco inizia la discussione per il futuro del Colle

Noi abbiamo sempre detto che guardiamo a un campo preciso, composto da M5S, PD e LeU. È ovvio che per eleggere il presidente della Repubblica serva anche un accordo con altre forze politiche. Io personalmente vorrei che il prossimo Capo dello Stato fosse una donna.

Si è parlato di un tavolo per le riforme

Sicuramente un primo cantiere è quello che deve nascere per armonizzare i regolamenti di Camera e Senato, su questo dobbiamo sederci velocemente a un tavolo.