Consultazioni, Renzi: Pronti a governo, meglio se politico. Ma si discuta di contenuti, è presto per decidere Premier

"Abbiamo ringraziato il presidente Mattarella per il lavoro di questi anni. Italia Viva ha espresso al Presidente la preoccupazione non già per la crisi politica ma per la crisi sanitaria, economica ed educativa. C'è chi vuole far credere che questa crisi deriva da uno scontro di caratteri ma non è vero. Noi da mesi chiediamo di discutere sui contenuti.

Lo dico perché gli italiani che ci seguono da casa hanno assistito a uno spettacolo indecoroso con la caccia ai voti.

Italia Viva è esattamente l'opposto di tutto questo con la Bellanova, Bonetti e Scalfarotto che in nome delle loro idee hanno rinunciato alle loro poltrone.

Parliamoci con chiarezza: siamo il Paese che vive la piu difficile situazione economica del dopoguerra, siamo preoccupati per lo sblocco dei licenziamenti e una percentuale sulla popolazione di decessi per Covid tra le piu alte al mondo. Oltre a una gestione difficile per la scuola. Dopo la Corea l'Italia è il paese con il maggior numero di giorni di scuola persi".

Così Matteo Renzi dopo l'incontro con Sergio Mattarella per le consultazioni. La nostra proposta è quella di portare il paese su una discussione vera sul Next Generation Eu. Se spesi male faranno il debito passivo, se spesi bene saranno la soluzione alla crisi. Dopo la peste è venuto il Rinascimento, dopo la pandemia puo esserci la ripartenza. Andare alle elezioni potrebbe tradursi nella perdita di questa opportunità. Diamo la nostra disponibilità per individuare le soluzioni piu opportune. Preferiamo un governo di natura politica invece di uno di natura istituzionale ma siamo pronti in ogni caso. Ma prima bisogna capire a quale maggioranza lo puo comporre.

E' stato detto mai piu con Italia Viva. Sono state dette cose al limite degli insulti. Noi pensiamo che irresponsabile sia chi non vuole affrontare i temi che proprio noi abbiamo portato alla luce. Noi siamo molto chiari e diretti. Da parte nostra massima diponibilità ma al centro i problemi degli italiani, non i sentimenti o i risentimenti".

"