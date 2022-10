Governo, rispunta ipotesi Berruti. Tutti pazzi per il Mipaaf con record di mandati nel nome della continuità. Da cui vengono 5 premier, un capo dello Stato, un presidente Nato e che fu del papà di Mattarella

Tutti pazzi per il Mipaaf. Mentre Giorgia Meloni e Matteo Salvini rivendicano vicendevolmente il ministero dell'Agricoltura che fu anche del papà dell'attuale presidente della Repubblica, Bernardo Mattarella, rispunta nuovamente il nome di Roberto Berutti - l'economista piemontese che si occupa di questioni agricole all'interno dei gabinetti politici di Janusz Wojciechowski e Ursula von der Leyen dato ormai per perso - come ipotesi titolare del dicastero delle Politiche agricole. Ma ipotesi che secondo i più informati non è probabile.

Dal Mipaaf vengono 4 presidenti del Consiglio: Segni per due volte; Fanfani per 6 volte; Emilio Colombo, Giovanni Goria e Mariano Rumor per 5 volte. Fanfani è stato anche presidente della Nato. Mentre il ministro Mipaaf Natali è stato tre volte commissario Ue.

Il primo ministro dell'Agricoltura è stato Antonio Segni, nel 1946, poi due volte presidente del consiglio fino ad essere eletto presidente della Repubblica.

Amintore Fanfani (sei volte presidente del Consiglio e presidente della Nato)

Emilio Colombo (presidente del Consiglio e presidente del Parlamento Ue)

Mariano Rumor, (cinque volte presidente del Consiglio)

Lorenzo Natali, (tre volte commissario Ue)

Giovanni Goria, (presidente del Consiglio)

Ma il Mipaaf da sempre è uno dei ministeri considerati tecnicamente di terza fascia ma in realtà importante quasi come una prima fascia e per via degli aspetti tecnici che ne contraddistinguono la materia, è da sempre uno dei ministeri gestiti con una maggiore continuità.

Il record di mandati lo ha avuto Giovanni Marcora: in totale sette, dal 1974 al 1980. Seguito da Antonio Segni, 5 mandati dal 1946 al 1951) e a quota 4 mandati Mariano Rumor (dal 1959 al 1963); Lorenzo Natali (dal 1970 al 1973); Filippo Maria Pandolfi, dal 1983 al 1988.

Poi Giuseppe Bartolomei, Paolo De Castro hanno fatto tre mandati.

Rocco Solomone, Giuseppe Medici, Emilio Colombo, Gianni Alemanno e Maurizio Martina hanno fatto due mandati.

In ordine cronologico.

Antonio Segni è stato ministro Mipaaf per cinque mandati:

De Gasperi II 14 luglio 1946 (dal 14 luglio 1946 al 2 febbraio 1947)

De Gasperi III 2 febbraio 1947 (dal 2 febbraio 1947 al 1º giugno 1947

De Gasperi IV (1º giugno 1947 al 24 maggio 1948)

De Gasperi V (dal 24 maggio 1948 al 28 gennaio 1950).

De Gasperi VI (dal 28 gennaio 1950 al 26 lugio 1951)

Rocco Solomone è stato ministro Mipaaf per due mandati

De Gasperi VIII (dal 16 luglio 1953 al 17 agosto 1953)

Pella (dal 17 agosto 1953 al 19 gennaio 1953)

Giuseppe Medici è stato ministro Mipaaf per due mandati

Fanfani 1 (19 gennaio 1954 al 10 febbraio 1954)

Scelba (dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955)

Emilio Colombo è stato ministro Mipaaf per due mandati

Segni 1 (dal 6 luglio 1955 al 20 maggio 1957)

Zoli (dal 20 maggio 1957 al 2 luglio 1958)

Mariano Rumor è stato ministro Mipaaf per 4 mandati

Segni 2 (dal 16 febbraio 1959 al 26 marzo 1960)

Tambroni (dal 26 marzo 1960 al 27 lugio 1960)

Fanfani 3 (dal 27 luglio 1960 al 22 febbraio 1962)

Fanfani 4 (dal 22 febbraio 1962 al 22 giugno 1963)

Bernardo Mattarella, padre di Sergio attuale presidente della Repubblica, dal 23 giugno 1963 al 5 dicembre dello stesso anno)

Lorenzo Natali è stato ministro Mipaaf per 4 mandati

Rumor 3 (dal 28 marzo 1970 al 6 agosto 1970)

Colombo (dal 6 agosto 1970 al 16 febbraio 1972)

Andreotti 1 (dal 18 febbraio 1972 al 26 giugno 1972)

Andreotti 2 (dal 26 giugno 1972 al 8 luglio 1973)

Giovanni Marcora è stato ministro Mipaaf per 7 mandati

Moro 4 (dal 23 novembre 1974 al 12 febbraio 1976)

Moro 5 (dal 12 febbraio 1976 al 30 luglio 1976)

Andreotti 3 (dal 30 luglio 1976 al 13 marzo 1978)

Andreotti 4 (dal 13 marzo 1978 al 21 marzo 1979)

Andreotti 5 ( dal 21 marzo 1979 al 5 agosto 1979)

Cossiga 1 (dal 5 agosto 1979 al 4 aprile 1980)

Cossiga 2 (dal 4 aprile 1980 al 18 ottobre 1980)

Giuseppe Bartolomei è stato ministro Mipaaf per 3 mandati

AntForlani (18 ottobre 1980 al 28 giugno 1981)

Spadolini 1 (dal 28 giugno 1981 al 23 agosto 1982)

Spadolini 2 (dal 23 agosto 1962 al 1 dicembre 1982)

Filippo Maria Pandolfi è stato ministro Mipaaf per 4 mandati

Craxi 1 (dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986)

Craxi 2 (dal primo agosto 1986 al 18 aprile 1987)

Fanfani 6 (18 aprile 1987 al 29 luglio 1987)

Goria (dal 29 luglio 1987 al 13 aprile 1988)

Gianni Alemanno è stato ministro Mipaaf per due mandati

Berlusconi 2 (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005)

Berlusconi 3 ( dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2008)

Paolo De Castro è stato ministro Mipaaf per tre mandati

D'Alema 1 (dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999)

D'Alema 2 8dal 22 dicembre 1999 al 26 aprile 2000)

Prodi 2 (dal 17 maggio 2006 al 8 maggio 2008)

Maurizio Martina è stato ministro Mipaaf per tre mandati

Renzi (dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016)

Gentiloni (dal 12 dicembre 2016 al 13 marzo 2018)