Governo, Salvini: Agricoltura grande assente. Conte non le ha dedicato una parola

Parla di 'dibattito surreale' il leader della Lega Matteo Salvini intervendo in aula del Senato 'vergognandosi' dei colleghi senatori 'attaccati alla poltrona'.

Mostra poi la pagina del Wall Street Journal che posizione l'Italia ai posti più bassi per quanto riguarda l'andamento economico.

Salvini mette in evidenza i "debiti che pagheranno i nostri figli" contratti dal Governo Conte a fronte del fatto che "l'Italia è ultima in Ue per economia e prima in Ue per morti in proporzione alla popolazione".

"Se state facendo tutto bene o 'farete tutto bene', che problema c'è chiedere giudizio agli italiani?", prosegue.

Abbiamo due idee diverse. Da mesi c'è il pericolo nemico che aleggia in Italia e in Europa: il sovranismo. Occorre però intenderci sul senso delle parole. "Un governo che mette a rischio la salute dei cittadini perché non ha vaccini, è un governo europeista o un governo di incapaci e di fessi?".

"Non mi piace l'Europea delle tasse, del taglio delle pensioni e dei burocrati", prosegue ancora ribadendo la necessità di abbassare le tasse e la pace fiscale. Introducendo la Flat tax. "

Secondo Salvini "la ricchezza per poter essere distribuita deve essere prodotta".

Idea diversa anche sulle banche: "qualche parlamentare del Pd si dimette per andare nella governance di grosse banche mentre a noi piacciono le piccole banche sul territorio".

Poi il Monte Paschi di Siena, che "non è proprietà di un partito".

Sull'Agricoltura, la grande assente di questo dibattito - prosegue Salvini - lei non ha dedicato neppure una parola c'è chi dice che preferisce il cibo sintetico. Noi preferiamo la dieta Mediterranea.

E sull'Ambiente c'è un ministro ambientalista nelle parole e distruttivo nei fatti. In Italia grazie ai suoi NO andiamo avanti a discariche abusive". Stessa cosa sulla TAV: "noi non vogliamo un'Italia dei NO".

"Vedo tanto nervosismo. Ora siete meno convinti di portare a casa la poltrona", conclude ricordando "l'avvocato Conte che ci aiutava ad avere immigrazione legale e vera integrazione. Il Conte di adesso apre i porti a tutti".