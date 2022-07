Governo, tutti contro tutti. Pompieri e pontieri al lavoro ma troppi strappi istituzionali e non solo. Draghi senza il bis, oppure voto il 2 ottobre

Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha segnato in agenda il 2 ottobre come possibile data per le elezioni, la 'crisi' di governo impazza tra consuetudini sbucciate e strappi istituzionali. Come Draghi che anticipa al Cdm che la questione sarebbe andata alle Camere senza aspettare la comunicazione del capo dello Stato o il presidente della Camera che avrebbe fatto aspettare il Premier. O per finire il Premier che chiede di votare solo la risoluzione di un singolo parlamentare, quella di Casini in suo favore.

E se Draghi 'spara' contro la Lega, la Lega 'spara' contro il Movimento Cinque Stelle chiedendo discontinuità. E quindi i tre dicasteri di competenza. Ma da quanto si apprende sembrerebbe che il Movimento non abbia intenzione di essere il capo espiatorio di questa crisi come sembrerebbe che i ministri non abbiano intenzione di rassegnare le dimissioni. Nel nome di un'assunzione di responsabilità.

La 'crisi' di mezza estate si giocherà sulle risoluzioni presentate in aula da Casini (in caso di approvazione) e quella della Lega e di Forza Italia (che chiede invece forte discontinuità).

A chi resterà la pistola fumante che sparerà a Draghi? La parlamentarizzazione della crisi sembra non trovare soluzioni ed ora la questione diventa a chi rimarrà in mano l'arma del delitto. La sfiducia maturata nella giornata di ieri da parte del centrodestra di governo nei confronti del premier dopo l’incontro mattutino con Enrico Letta si esprime nelle parole del capogruppo della Lega Romeo che chiede a Draghi se la sua intenzione non tanto recondita è quella di “salvare il campo largo del PD”. Da qui la richiesta di nuovo governo senza i 5S di Conte. Su questa richiesta si compatta tutto il Centrodestra che decide di presentare una mozione che chiede discontinuità. Ad ora la coalizione di destra non è disponibile a votare la mozione di Casini che - in una riga - chiede di sottoscrivere il discorso di Draghi. Di fatto ora la Lega e Forza Italia non appaiono disponibili a votare la fiducia a Draghi.

Il PD in difficoltà rincorre il Cinque Stelle per portare voti a Draghi. In realtà da quanto si apprende cresce il malcontento verso il premier dopo la replica in aula. Pontieri e pompieri al lavoro, ma la questione si complica: quella che poteva essere una semplice richiesta di prendere il posto dei ministri contiani - i quali non hanno ancora deciso che fare – rischia di diventare una vera e propria sfiducia.

In corso le grandi manovre parlamentari con pezzi M5S che escono dai ranghi nel tentativo di mantenere in vita il governo. Resta nodo centrodestra che ha già detto che voterà solo la propria risoluzione: quella della discontinuità.

Se per discontinuità la destra intende anche solo uno strappo ulteriore del partito delle stelle, (senza che i ministri necessariamente lascino i propri dicasteri) tutto potrebbe scoppiare come una bolla di sapone senza lasciar traccia. Con Draghi premier senza il bis.

In caso contrario al voto il 2 ottobre. Al più tardi il 9.