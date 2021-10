Grana Padano: Da 70 anni tutela della denominazione di origine, cammino ancora lungo

Iniziò un percorso per costruire certezze, che però oggi non sono ancora tali. “Abbiamo ottenuto un riconoscimento che comunque, ogni giorno, ci impone un impegno intenso per ribadirlo e non vederlo vanificato – conclude Zaghini – All’estero l’avversario si chiama Italian Sounding, che costa miliardi di euro di perdite a vantaggio di imitazioni che possiamo combattere solo dove ci siano accordi tra la UE e altri paesi. In Italia dobbiamo invece ancora vedere riconosciuta la tracciabilità completa, anche negli ingredienti. Un terzo dei pasti è consumato nella ristorazione, dove il cliente non sa quali prodotti siano utilizzati nella realizzazione dei piatti, perché non è prevista l’indicazione nei menù, e quindi nel piatto si usano spesso formaggi similari. Per superare queste situazioni occorre avere chiari gli obiettivi di 70 anni fa anche nel mercato globale. La ricerca di sostenibilità ci spinge in quella direzione. Ma se ci vanno i produttori da soli appare arduo raggiungere la meta”.

