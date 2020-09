Grana Padano: il futuro nel segno della sostenibilità

L’edizione 2020 del MF&S è dedicata alle Metamorfosi. “E’ un tema che si concilia al clima imposto dalla pandemia e alle prospettive che attendono il pianeta per i prossimi anni – commenta il presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, Renato Zaghini – E la partecipazione del Grana Padano va in questa direzione, ma con le certezze che la situazione complessa degli ultimi mesi ha rafforzato. La filiera del formaggio DOP più consumato nel mondo da alcuni anni investe sulla sostenibilità ambientale della produzione, non solo finanziando progetti di ricerca di livello internazionale, ma anche portando innovazione nelle stalle e nei caseifici per ridurre l’impatto ambientale. Ogni giorno valorizziamo un prodotto con una tradizione millenaria dimostrando come sia adatto ad una alimentazione moderna ed attenta alle varie esigenze nutrizionali. In sintesi manteniamo la qualità e le caratteristiche di un formaggio forte della sua storia, ma migliorandone produzione e consumo per tutelare il suo territorio e valorizzare il lavoro di chi lo produce. Perché sempre più doni alla vita un sapore meraviglioso”.

