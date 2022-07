Grana Padano primeggia nel prestigioso Press, Outdoor & Promotion Key Award con la campagna “Daily Consumption”

La Giuria del 19° Press, Outdoor & Promotion Key Award, dopo aver esaminato le campagne in concorso, ha conferito il Premio Speciale “Best Impact Award” alla campagna “Grana Padano. Daily Consumption”.

La digitale dinamica in 3D del Grana Padano, premiata ieri dai massimi professionisti del mondo della comunicazione, è on air dal 17 giugno scorso sul digital landmark presso la Stazione Porta Garibaldi, nel cuore del business district della metropoli lombarda.

“The Corner” è un impianto tecnologico di ultima generazione, per dimensioni secondo in Europa solo al landmark di Piccadilly Circus a Londra, in grado di realizzare esperienze immersive e 3D di grandissimo impatto grazie alla sua luminosità, definizione e angolarità.

Il messaggio del Grana Padano DOP, della durata di un minuto, è stato progettato e realizzato per sfruttare le peculiarità del medium, dimostrando che un patrimonio alimentare, ideato dai monaci cistercensi di Chiaravalle nel 1135 e fedele alla sua tradizione e ai propri valori, può seguire con successo l’evoluzione del gusto anche grazie alla comunicazione in linea con linguaggi e media più diffusi.

“La scelta di innovare profondamente la nostra comunicazione, puntando su nuovi strumenti e con linguaggi adatti a loro e non semplicemente adattati, è stata ricompensata dal prestigioso premio promosso Media Key Events.” – ha commentato il direttore generale del Consorzio Grana Padano, Stefano Berni – “Questo riconoscimento, di cui siamo molto orgogliosi, va di pari passo con il consolidarsi del primato del Grana Padano quale formaggio DOP più consumato nel mondo, con 5.234.443 forme prodotte nel 2021 ed un export salito a 2.240.335 forme.”

Al seguente link è disponibile il video 220616_GranaPadano_MaxiLedwall_riprese_per_CS.mp4

IL PREMIO: il Press Outdoor & Promotion Key Award si è concluso martedì 12 luglio. Il Festival, giunto alla 19° edizione è promosso dal gruppo editoriale Media Key Events ed è dedicato alla comunicazione pubblicitaria su stampa, Out of Home, comunicazione promozionale e progetti packaging. In scena le campagne e i progetti realizzati da gennaio 2021 in poi, dalle agenzie creative, agenzie media, aziende e concessionarie italiane.