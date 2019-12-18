Lombardia

GRANA PADANO, ROLFI: REGIONE A FIANCO IMPRESE PER SOSTENIBILITA AMBIENTALE, BENESSERE ANIMALE E PROMOZIONE. VIDEOINTERVISTA

Posted by × Pubblicato il 18/12/2019 at 12:06

“Siamo impegnati a garantire il massimo del supporto alle aziende del Grana Padano per consentire investimenti per il benessere animale, per la sostenibilità ambientale e per la promozione del prodotto stanziando ogni risorsa necessaria”. Così ad AGRICOLAE l’assessore all’agricoltura della regione Lombardia Fabio Rolfi a margine della conferenza stampa volta ad illustrare i dati del grana padano DOP.

”Il contributo della regione si traduce nello stare a fianco alle imprese che diventano così sempre più competitive e attrattive”, conclude.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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