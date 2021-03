Grana Padano tour: visita virtuale alle radici del gusto

“Ecco perché abbiamo voluto organizzare un tour virtuale alla scoperta del Grana Padano, rivolto ai suoi cultori, dai giornalisti al pubblico dei consumatori. – spiega Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano – Abbiamo lavorato come sempre durante il lockdown per garantire un formaggio così apprezzato e i consumatori ci hanno scelto come sempre. Oggi vogliamo mostrare loro attraverso un tour in streaming in uno dei 142 caseifici consorziati che il Grana Padano sa resistere alle pandemie e cresce in qualità ed in sostenibilità ambientale”.

