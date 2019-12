GRANO, DE BONIS: “CONTRATTI DI FILIERA DISTORCONO MERCATO E PENALIZZANO AGRICOLTORI. NON ESCLUDO INTERPELLANZA A COMMISSIONE EUROPEA”

“Ancora una volta vengono usate espressioni allettanti come ‘contratto di filiera’ e ‘Made in Italy’ per mascherare pratiche poco trasparenti, che penalizzano gli agricoltori e distorcono il mercato. Protagonista di questo gioco d’illusionismo è il settore del grano, fondamentale per l’Italia, dove però a dettare le regole del gioco è come sempre la grande industria. Per questo motivo ho predisposto un’interrogazione, che ha già superato il vaglio del sindacato ispettivo, per chiedere chiarimenti alla ministra Bellanova in merito al protocollo d’intesa firmato di recente con Barilla per la sottoscrizione di nuovi contratti di filiera. Poiché è un tema molto serio, che coinvolge migliaia di produttori, ho intenzione di andare fino in fondo e di investire, se del caso, anche la Commissione europea. Infatti, alla luce della recente sentenza del Tar Puglia, che ha annullato i listini dei prezzi della Borsa merci di Foggia, quei contratti risultano di fatto nulli. Il fatto grave è che il governo, nonostante fosse a conoscenza della sentenza del Tribunale amministrativo, non ha effettuato la sua preventiva attività di controllo, come richiesto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per evitare effetti distorsivi sulla concorrenza”.

