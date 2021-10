Grano, De Bonis: Granaio Italia e CUN si faranno. Industriali si mettano anima in pace

"Vi è in atto una manovra poco trasparente per esercitare, approfittando di questi giorni di festa, indebite pressioni sul ministro Patuanelli in merito a Granaio Italia, ossia il registro di carico e scarico di cereali e farine. Gli industriali vorrebbero farci credere che si tratterebbe di un inutile aggravio burocratico. In realtà costituisce, assieme alla CUN, anch'essa bersagliata da alcuni gruppi di interesse consolidati, uno strumento fondamentale per garantire ai consumatori la trasparenza e la tracciabilità delle materie prime e, dunque, del cibo che mettono in tavola. Gli strumenti obsoleti, come ad esempio le varie Borse merci, sono state superate dalle nuove leggi, e di questo gli industriali se ne devono fare una ragione. Soprattutto, è disonesto chiedere a un ministro di fare retromarcia senza portare la questione ai tavoli deputati e attraverso un dibattito pubblico. CUN e registro di Granaio Italia sono le nuove leve per garantire un reddito dignitoso ai produttori e alimenti sani e tracciati ai cittadini. È inammissibile pensare di affossarle con l'arroganza dei più forti".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK