Grano, De Bonis: Inesatto dire che merci importate siano sempre salubri e che sistema di controlli non abbia falle

“Nell’audizione di mercoledì alla Commissione Agricoltura del Senato, alcuni rappresentanti dei pastai italiani hanno detto due inesattezze. Nel tentativo di difendere i loro prodotti, hanno dichiarato che vi è l’assoluta certezza della qualità e salubrità dei grani importati e che il sistema dei controlli è sicuro al cento per cento. Mi dispiace, ma le cose non stanno così. Che i grani d’importazione, soprattutto dal Nord America, rechino tracce di Don e di glifosato è un dato di fatto, ampiamente dimostrato e certificato anche dai tribunali che hanno dato ragione alle associazioni che si sono prese la briga di fare le opportune analisi di laboratorio. Quanto alla seconda questione, basta il caso della nave Sumatra per dimostrare come vi siano falle nel sistema di controlli di uno Stato membro dell’UE, nonché secondo maggiore produttore di grano al mondo, come l’Italia. La Sumatra è stata respinta dal porto nordafricano di Annaba perché il suo carico era deteriorato e non rispondeva ai requisiti richiesti, però ha potuto non soltanto approdare in un porto italiano ma anche, alla fine, scaricare la sua merce, sia pur in attesa di destinazione. Il paradosso mi pare evidente, così come pare evidente che si debba fare ancora tanto sul fronte dei controlli per garantire ai consumatori che sulle loro tavole arrivi cibo sano e sicuro. Senza contare l’aspetto della redditività per i produttori italiani, e in particolare meridionali, di grano, il migliore al mondo per qualità e salubrità”.

