Grano, De Bonis. speculazione continua: prezzi semole troppo più alti rispetto a materia prima. Patuanelli agisca

“Ho presentato una nuova interrogazione al ministro Patuanelli per sapere cosa intende fare per contrastare la speculazione in atto nel settore del grano duro e dei prodotti da esso derivati. Già nell’aprile del 2020 ne avevo presentata una di tenore simile. Ma allora, quantomeno, gli strani movimenti sul mercato potevano trovare una sia pur debole giustificazione nell’imperversare della pandemia, e nelle serie difficoltà logistiche da essa create. Oggi, quelle condizioni non sussistono più, mentre continua a esserci una discrepanza molto sospetta tra i prezzi della materia prima, del frumento duro, e quelli delle semole, che a loro volta rischiano di determinare un aumento dei prezzi della pasta e del pane a tutto svantaggio dei consumatori italiani. Mi chiedo se il Ministro abbia in mente qualcosa per porre fine a tali gravi speculazioni, garantire la sostenibilità della produzione, con il riconoscimento di un prezzo equo e rispondente ai costi effettivamente sostenuti dagli operatori del grano, e per scongiurare il pericolo di rincari per beni alimentari di prima necessità”.

