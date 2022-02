Grano duro-pasta, Centinaio: Dobbiamo creare un piano strategico nazionale per questa filiera. VIDEOINTERVISTA

"Se i prezzi dell'energia stanno così molti imprenditori agricoli dovranno chiudere perché i costi sono quadruplicati. C'è poi il problema del costo del grano e dobbiamo ragionare per avere una visione più ampia. Quantità e qualità vanno di pari passo in questa filiera e questa ricerca cerca di seguire questa strada. Il consumatore chiede un prodotto ottimo e italiano, percepito di alto livello e non confrontabile con quello di altri paesi. Ma a noi serve anche quantità se vogliamo evitare di importare troppo grano dall'estero. I produttori però devono andare incontro alle industrie di trasformazione, per quanto riguarda la tipologia di prodotto.

Dovremo studiare un piano strategico nazionale sul grano, perché questa filiera è più strategica di altre e perché altri paesi lo hanno già fatto: serve maggiore attenzione. Per iniziare servono soldi e iniziamo con 160 milioni messi a bilancio per quest'anno: é un punto di partenza". Così Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, in occasione della presentazione dei risultati del primo triennio di sperimentazione dell'innovativo sistema "FRUCLASS" nella sede di Confagricoltura.