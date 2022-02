Grano duro-pasta, Ferrari (Italmopa): Fruclass strumento per aumentare la competitività sui mercati

"Servivano criteri oggettivi per migliorare, ma ci sono altri risvolti importanti. Così arriviamo anche alla trasparenza, un aspetto che democratizza il mercato anche per gli agricoltori. In questo modo possiamo premiare chi lavora bene, il merito: in questo modo la filiera crea valore facendo una pasta più buona, magari con grano italiano. Ci attendono sfide e esigenze nuove, per questo FRUCLASS è uno degli strumenti più importanti per essere sempre più competitivi". Così Emilio Ferrari, presidente Italmopa, in occasione della presentazione dei risultati del primo triennio di sperimentazione dell'innovativo sistema "FRUCLASS" nella sede di Confagricoltura.