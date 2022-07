Grano, IBF: nel 2022 agricoltura di precisione ha aumentato produzione, diminuito i costi e fatto crescere reddito. I dati

Con la guerra del grano e i prezzi in caduta libera in un anno in cui i costi di produzione hanno subito aumenti che hanno raggiunto la soglia del 25 per cento con picchi al 30 per cento. E a causa della siccita ci si aspetta un calo delle rese. il grano duro viene scambiato oggi sotto ai 500 euro a ton. Per Ibf la soluzione è quella di adottare al più presto metodi produttivi in grado di creare efficienza. Con l’agricoltura di precisione infatti, le rese sono passate nel 2022 - secondo le stime IBF - da 4,2 tonnellate per ettaro dell’agricoltura standard a 4,6 t/ ha per l’agricoltura di precisione segnando un aumento del 9 per cento. Questo vuol dire che la produzione lorda vendibile passa da 2,087 euro a 2,286 euro a tonnellata. Riducendo i costi di produzione da 1,125 euro a 995 euro. Che si traduce in Plv/ricavi che passano dal 46 al 56 per cento