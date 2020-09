Grano, il presidente Confagricoltura Bari Lacenere: Riduzione dei prezzi non accettabile, stop alle speculazioni

Nelle scorse ore il presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone, ha denunciato che “la flessione dei prezzi delle ultime settimane non lascia presagire nulla di buono per le imprese del settore”. “Ormai – ha proseguito Schiavone - non si tratta più di una normale dialettica di mercato, la situazione non è più sostenibile”. Il presidente Lacenere concorda sulla necessità di una pronta rivalutazione del prezzo dei cereali, ritenendo che il valore di 35 €/q.le rappresenti il livello minimo al fine di riuscire a coprire le spese di produzione che, in particolare in annate di bassa resa quale quella appena trascorsa, rendono sempre più difficile la sopravvivenza delle aziende agricole. “Il nostro prodotto – spiega Lacenere - costituisce la base dei brand Puglia e Italia largamente utilizzati per le campagne di marketing pubblicitario. Non chiediamo la luna nel pozzo pretendendo che ci venga riconosciuto un prezzo sufficiente a garantire la copertura dei costi produttivi e un piccolo margine di ristoro del nostro lavoro di agricoltori e imprenditori. Oggi si pretende persino di ridurre il gap di valutazione che divideva il grano biologico da quello convenzionale, ingiustificatamente e senza tener conto delle difficoltà operative implicite nei disciplinari, mentre intere cisterne di prodotto “certificato bio” provengono da Paesi esteri, comunitari e non, ponendosi in concorrenza con il nostro. Questo non è produrre italiano, non è produrre pugliese. Ma rappresenta, per l’ennesima volta, la volontà di sfruttamento del nostro lavoro, del nostro territorio e del nostro nome”.

