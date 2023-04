Grano, interrogazione in Commissione di La Salandra (FDI): su speculazioni e istituzione CUN

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00686 presentato da LA SALANDRA Giandonato testo di Mercoledì 12 aprile 2023, seduta n. 85

LA SALANDRA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

da quanto appreso da distinte notizie di stampa, a fronte di un calo progressivo del prezzo del grano duro negli ultimi mesi, nelle borse merci il prezzo della semola non subisce i medesimi orientamenti, ed in particolare si legge che il prezzo della pasta rimarrebbe perfino invariato, nonostante, oltre al crollo del grano duro in quanto materia prima, siano scesi considerevolmente anche i costi del gas e della elettricità anche a ragione degli ultimi interventi di questo Governo;

in specie, risulterebbero conclusi contratti in vista di acquisti futuri, con approvvigionamenti da giugno a dicembre per la nuova campagna cerealicola, al prezzo di 35 euro all'arrivo al mulino. A fronte di tutto questo, sembra che vi sia una più che importante immissione di grano canadese (sembrerebbe che siano stati scaricati circa 400 mila quintali, soltanto nell'ultima settimana al porto di Bari);

a latere di ogni considerazione sulle differenti qualità del grano importato, è di tutta evidenza la crisi del settore cerealicolo italiano, che dovrebbe essere trainante per l'agricoltura della Nazione, e con particolare rilevanza in territori come quello di Capitanata, vero e proprio granaio d'Italia, con la necessità di un riconoscimento di valore ad un prodotto che ha elevati standard qualitativi e di salubrità ma costi di produzione meno competitivi rispetto ad altri Paesi esteri;

in particolare, non può passare inosservato come gli agricoltori impegnati nello specifico settore abbiano seminato con prezzi altissimi (seme, gasolio, prima concimazione) anche a ragione degli eventi bellici noti, con la conseguenza che la diminuzione delle ultime settimane del prezzo del gasolio e dei concimi non compensa il drastico calo del prezzo del grano duro;

tra le soluzioni più immediate, sicuramente potrebbe esserci l'istituzione di una Commissione unica nazionale, e l'istituzione di un registro di carico e scarico della merce che entra ed esce dai mulini. In particolare è di tutta evidenza come proprio la Capitanata subisca da tale specifica crisi del prezzo del grano una più che importante sofferenza del proprio sistema socio-economico, posto che sull'economia della terra si basa l'intera provincia di Foggia, essendosi – allo stato – determinato un calo di circa 200 euro a tonnellata rispetto allo scorso anno –:

se sia intenzione del Governo avviare, per quanto di competenza, una preliminare indagine conoscitiva, al fine di escludere speculazioni a danno della produzione del grano duro, e quali siano gli intendimenti del Governo al fine di tutelare la produzione nazionale.

(5-00686)