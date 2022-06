Grano, ministro Difesa russo: porto Mariupol completamente sminato, funziona e pronto a far partire i carichi. Ucraina: russi vogliono prendersi mercato mondiale

Sarebbero tra i 15 e i 20 milioni le tonnellate di grano che rischiano di marcire nei campi ucraini a causa del pericolo mine. Potrebbero sbloccarsi invece i 25 milioni di tonnellate di grano stipate nei silos che - come aveva specificato il vicesindaco di Odessa, Oleg Brindak - possono resistere "un mese e mezzo al massimo. Non ci sono silos attrezzati, abbiamo sempre prodotto ed esportato. Non immaginavamo una guerra. I cereali sono stipati in normali magazzini e adesso è arrivato il caldo. Con 32 gradi il tempo di conservazione può arrivare a 45 giorni".

Sarebbero invece 68 i cargo mercantili bloccati nei porti ucraini controllati dai russi.

"Otto a Kherson, sei a Mariupol, altri in Crimea" aveva detto Brindak a La Repubblica nel precisare come "il primo problema, da risolvere subito, è che i russi stanno vendendo il grano che ci hanno rubato. Vogliono sostituirsi a noi sul mercato mondiale, hanno già preso accordi con l'Arabia Saudita".

Un'agenzia Interfax di oggi riporta le dichiarazioni del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu:

"I porti marittimi di Mariupol e Berdyansk stanno funzionando come previsto e sono pronti per la spedizione di grano" ha dichiarato Shoigu durante una teleconferenza nel ribadire - riporta Interfax - che "anche il porto di Berdyansk ha iniziato a funzionare. Come da istruzioni del comandante in capo, siamo pronti a caricare grano in questi porti [Berdyansk e Mariupol]".

Shoigu ha precisato che "il porto marittimo di Mariupol è stato completamente ripulito dalle mine" e "funziona normalmente e ha ricevuto le prime navi da carico".

Secondo sempre quanto riporta Interfax, "nel mese di maggio 2022, l'Ucraina ha esportato 1,74 milioni di tonnellate di cereali e semi oleosi e altri prodotti agricoli con tutti i tipi di trasporto, con un aumento di 1,8 volte rispetto al mese di aprile, ha dichiarato il Ministero della Politica Agraria e dell'Alimentazione in un comunicato pubblicato martedì sul suo sito web.

"I canali di esportazione sono stati modificati da aprile a maggio 2022: il trasporto via acqua (porti fluviali e traghetti) ha trasportato rispettivamente 798.800 tonnellate e 22.100 tonnellate di prodotti esportati, il che ha reso i porti fluviali ucraini la principale via di esportazione", hanno riferito i media ucraini.

A maggio, l'Ucraina ha esportato 959.350 tonnellate di mais (+60% rispetto ad aprile), 43.500 tonnellate di grano (+4,7 volte), 11.600 tonnellate di orzo (-2%), 341.800 tonnellate di semi di girasole (+3,3 volte), 66.620 tonnellate di soia (+17%) e 101.000 tonnellate di farina di estrazione di soia (+2,6 volte), hanno dichiarato dal ministero.

Gli acquirenti stranieri hanno ricevuto anche 202.650 tonnellate di olio vegetale (+56% rispetto ad aprile 2022) e 16.080 tonnellate di olio di soia, pari a circa 16.380 tonnellate esportate ad aprile.

Le esportazioni agroindustriali ucraine sono state inferiori rispetto allo scorso anno a causa della situazione in Ucraina. A titolo di confronto, nel maggio 2021 l'Ucraina ha esportato 2,24 milioni di tonnellate di mais, 857.800 tonnellate di grano, 22.000 tonnellate di orzo, 189.600 tonnellate di semi di girasole, 501.800 tonnellate di olio vegetale, 36.180 tonnellate di soia, 20.600 tonnellate di olio di soia e 440.000 tonnellate di farina di estrazione di soia.

Secondo il Ministero, a maggio 709.600 tonnellate di esportazioni agroindustriali, pari al 40% dell'intero ammontare, sono state trasportate su rotaia. I treni hanno trasportato il 56% di tutte le esportazioni di olio di soia, il 53% del mais esportato, il 48% della farina di estrazione di soia esportata, il 39% dell'orzo esportato, il 33% della soia esportata e il 28% dell'olio vegetale esportato.

Nel frattempo, i porti fluviali del Danubio hanno movimentato il 75% del grano esportato, il 59% dei semi di girasole esportati, il 57% dell'orzo esportato, il 50% della soia esportata e il 43% della farina di estrazione di soia esportata.

A maggio, i camion hanno trasportato il 40% dell'olio di soia esportato, il 32% dell'olio di girasole esportato e il 23% dei semi di girasole esportati.

"Il porto di Reni ha spedito 398.000 tonnellate di prodotti per l'esportazione, contro le 327.900 tonnellate esportate attraverso il porto di Izmail, 206.200 tonnellate di cereali, colture di semi oleosi e prodotti trasformati esportati attraverso Volodymyr Volynskyi - Hrubieszow, e altre 118.050 tonnellate esportate attraverso Chop-Zakhon - Cierna nad Tisou", ha dichiarato il ministero.

Il ministro ucraino della Politica agraria e dell'alimentazione Mykola Solsky ha dichiarato all'inizio di maggio che l'Ucraina ha esportato 1,09 milioni di tonnellate di cereali ad aprile, ovvero cinque volte di più rispetto agli 0,2 milioni di tonnellate esportati a marzo.

Prima del 24 febbraio, l'Ucraina esportava mensilmente fino a 5 milioni di tonnellate di prodotti agricoli attraverso i porti di Odessa e Mykolaiv. Ma ora le sue capacità di esportazione sono limitate a circa 1 milione di tonnellate di grano al mese.