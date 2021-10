Grano Padano a Golosaria con i sapori dei territori

Il Consorzio Tutela Grana Padano rinnova anche quest’anno la proficua partnership con GOLOSARIA MILANO, la manifestazione che per la sedicesima edizione tornerà dal 6 all’8 novembre al MiCo Centre del capoluogo lombardo.

“Si tratta da sempre di un impegno congiunto e forte nella valorizzazione dei prodotti e nel sostegno alle imprese che investono per offrire ai produttori e ai consumatori nuove opportunità per sostenere le eccellenze alimentari – sottolinea il presidente del Consorzio di Tutela, Renato Zaghini – Grana Padano DOP è il formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo, ha spazi importanti nella grande distribuzione organizzata in molti paesi, ma è sempre legato a realtà tradizionali e innovative che fanno delle peculiarità scoperte e fatte conoscere la loro forza”.

Per questo, nell’ambito della manifestazione, le Boutiques del Formaggio Italiane de “Il Golosario” riceveranno il Premio Grana Padano DOP domenica alle 15.00 e per l’occasione, l’ospite Patrizio Roversi, parlerà del programma “Slow Tour Padano”, prodotto da Mediaset in partnership con il Consorzio, che lo vede conduttore per la seconda stagione e in onda dal 23 ottobre in sei puntate su Rete4, il sabato alle 15,30 ed in replica il giovedì in seconda serata; un programma che sa ribadire quanto il legame con il territorio sia un elemento essenziale del successo planetario del Grana Padano DOP.

All’interno dell’esposizione sarà poi a disposizione del pubblico uno stand del Consorzio di Tutela, organizzato nell’assoluto rispetto delle norme anti Covid, dove i visitatori potranno trovare il Grana Padano DOP. Inoltre, sono in programma due showcooking a base di Grana Padano DOP: sabato 6 novembre alle 18 “Che “grana” lo spreco!”, dedicato alle infinite opportunità di utilizzare il formaggio, e domenica 7 novembre, alle 11, “L'orologio del Grana Padano. La cucina delle stagionature”, dove saranno proposte ricette con Grana Padano DOP di diversi periodi di maturazione.

Il tema scelto quest’anno per GOLOSARIA, “Il Gusto della Colleganza”, si coniuga inoltre con il rinnovato impegno produttivo e promozionale avviato dal Consorzio di Tutela. “Con oltre 2 milioni di forme esportate, il Grana Padano fa conoscere all’estero la qualità del latte italiano e spinge molte delle altre produzioni casearie – spiega il presidente del Consorzio – Oggi, anche sull’onda delle abitudini forzatamente cambiate a causa della pandemia, in molte aree della zona di produzione è sempre più il motore di una crescita della promozione dell’ambiente e delle bellezze naturali ed artistiche, perché Grana Padano e territori insieme e vicendevolmente si valorizzano, nel segno della sostenibilità. Quindi, il Consorzio Grana Padano è pronto a dare un sostegno convinto e concreto ai progetti che aggiungano all’eccellenza alimentare la cultura dell’accoglienza in una proposta organica e in una logica di stretta colleganza”.

Nato nel 1954, il Consorzio Tutela Grana Padano riunisce 129 produttori con 142 caseifici, 149 stagionatori e 196 preconfezionatori. Nel 2020 la produzione è stata di 5.255.451 forme (+ 1,76% sul 2019) e con un export di 2.112.870 forme, lavorando 2.785.524,378 tonnellate di latte, il 22% della quota nazionale, munto in 4.000 allevamenti della zona di produzione estesa su 32 province del nord Italia.